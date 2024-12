Lecco, tempesta di vento sferza il lago: 25 interventi di soccorso per i vigili del fuoco

Lecco, 20 dicembre 2025 – Una tempesta di vento ha sferzato la provincia di Lecco. Le forti raffiche, che in pianura hanno soffiato ad oltre 70 chilometri orari e in quota hanno sfiorato i 100 all'ora, hanno scoperchiato tetti, abbattuto piante e alimentato incendi. I vigili del fuoco hanno dovuto fronteggiare 25 richieste di soccorso tecnico urgente. A Dervio hanno dovuto mettere in sicurezza il tetto di un condominio alto 7 piani: gli inquilini del complesso residenziale sono stati svegliati all'alba delle 6 da un frastuono, quello provocato dal vento appunto che stava strappando parte della copertura.

Sono stati mobilitati i vigili del fuoco di tre squadre del comando provinciale di Lecco e del distaccamento di volontari di Bellano, intervenuti con un'autoscala e due autobotti serbatoio. L'emergenza è cessata solo poco dopo le 8.30. A Mandello del Lario alcuni alberi crollati hanno interrotto la Sp 52. A Lomagna è bruciato il tetto di una villetta a causa dell'eccessivo surriscaldamento della canna fumaria del camino provocato appunto dal vento che ne ha impedito il deflusso. Le folate inoltre hanno alimentato il rogo, facilitandone la propagazione alla copertura. Sono stati inoltre divelti cartelli stradali e sono crollate parti di ponteggi nei cantieri edili. Dalla sala operativa della Protezione civile regionale era stato emesso un bollettino di allerta meteo giallo per il vento. La situazione dovrebbe attenuarsi dal pomeriggio.