Piani di Bobbio, vento record a 124 km all'ora: troppo pericoloso, non si scia

Barzio (Lecco), 20 dicembre 2024 – Vento da record, ai Piani di Bobbio non si scia. Nonostante sia arrivata finalmente anche la neve e le condizioni delle piste siano perfette, niente discese nel comprensorio sciistico dei Piani di Bobbio e Valtorta. A causa delle raffiche di vento troppo forti in quota, gli impianti di risalita non possono funzionare, perché sarebbe troppo pericoloso. Lo stesso vale per la cabinovia di collegamento con Barzio. In mattinata ai Piani di Bobbio ha soffiato fino a 124 chilometri orari.

E' il record di tutta la Lombardia. La folata è stata registrata alle 8.31 a Orscellera, a 1.850 metri di quota. Anche a valle però il vento ha soffiato forte: a Oliveto Lario ha raggiunto i 103 all'ora, ai Pian di Spagna i 108, a Dervio i 92 orari, ad Abbadia Lariana gli 82 km/h.