L’antimafia con Dolci e Dalla Chiesa

A scuola di legalità. In cattedra il professore di criminalità organizzata e il procuratore antimafia. Questa sera a Lecco si apre il Progetto Legalità 2025, “Antimafia in Lombardia, ieri, oggi e domani“. A inaugurarlo sono Nando Dalla Chiesa, sociologo, scrittore e docente di Sociologia della criminalità organizzata all’Università degli studi di Milano, e Alessandra Dolci (nella foto), procuratore di Milano con delega al coordinamento della Dda, la Direzione distrettuale antimafia. A proporre l’incontro, in programma alle 21 nella sala provinciale don Giovanni Ticozzi di Lecco, sono i volontari dell’associazione culturale Bang con le toghe dell’Associazione nazionale magistrati e, per la prima volta, dell’Anm della sottosezione di Lecco, con il patrocinio degli avvocati dell’Ordine provinciale di Lecco.

"Un momento di profonda analisi e confronto su un tema di vitale importanza – spiega l’avvocato Roberto Romagnano, tra i promotori e i moderatori dell’iniziativa insieme all’ex magistrato Pietro Calabrò –. I relatori approfondiranno le dinamiche del fenomeno mafioso in Lombardia, esplorando l’evoluzione delle strategie di contrasto nel tempo e le sfide che ci attendono. Sarà un’occasione unica per comprendere come la lotta alla criminalità organizzata si sia sviluppata e quali prospettive si delineano per il futuro". E ancora: "Proseguiamo la nostra missione di sensibilizzazione e informazione con il Progetto Legalità; invitiamo i cittadini, i rappresentanti delle istituzioni e i volontari delle associazioni a partecipare attivamente a questo evento che rinnova l’impegno per una società più giusta e libera dalla criminalità". Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Daniele De Salvo