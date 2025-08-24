Più sicurezza al Fiocchi e Fumagalli

CASATENOVOStudenti, professori, impiegati e collaboratori più sicuri a scuola al suono della prima campanella di ripresa delle lezioni di settembre. Nei giorni scorsi dalla Provincia di Lecco sono stati affidati gli interventi per la sostituzione dei vetri degli infissi e l’installazione di corrimano negli istituti scolastici superiori Graziella Fumagalli di Casatenovo e Piero Angelo Fiocchi di Lecco. "L’obiettivo del progetto è di attuare le misure necessarie per ridurre e prevenire i rischi per la salute e la sicurezza degli studenti e del personale scolastico all’interno degli istituti", spiegano da Villa Locatelli. Si tratta di lavori nel complesso dal valore di oltre 40mila euro. Ad eseguirli sono i tecnici della Falegnameria Busi Gaetano di Barzio. Al Graziella Fumagalli devono essere sostituiti 95 vetri che non sono più conformi alle normative di sicurezza: quelli nuovi sono satinati in modo da offuscare la luce solare affinché non abbagli. Altri 17 vetri da cambiare sono quelli dei sopraluce degli spogliatoi della palestra. Più di 100 invece i vetri dei sopraluce delle aule da cambiare al Piero Angelo Fiocchi con altrettanti stratificati antinfortunistica. "In questo modo, in caso di rottura, il vetro non rilascia frammenti pericolosi ma rimane in opera fino alla sostituzione – garantiscono gli installatori -. La funzione della pellicola inserita tra i due vetri, infatti, è mantenere i frammenti di vetro solidali tra loro. Il vetro di sicurezza ha inoltre caratteristiche di trasparenza, elasticità e vanta un ottimo isolamento". Sempre nell’istituto lecchese ci sono da installare 24 parapetti in acciaio inox lungo le scale interne.