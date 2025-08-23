Calcio dell’altro mondo

Enrico Camanzi
Calcio dell’altro mondo
Cronaca
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Incidente A1Indagini stupro San ZenoneCarlo AcutisMorto Emilio FedeAnziana picchiata ErbaPrevisioni meteo
Acquista il giornale
CronacaSettimana Agostiniana. Al via gli eventi dedicati al vescovo di Ippona
23 ago 2025
DANIELE DE SALVO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Giorno
  2. Lecco
  3. Cronaca
  4. Settimana Agostiniana. Al via gli eventi dedicati al vescovo di Ippona

Settimana Agostiniana. Al via gli eventi dedicati al vescovo di Ippona

Una settimana dedicata a Sant’Agostino. Ma anche a papa Leone XVI. Mercoledì prossimo a Cassago Brianza ha inizio la...

Una settimana dedicata a Sant’Agostino. Ma anche a papa Leone XVI. Mercoledì prossimo a Cassago Brianza ha inizio la...

Una settimana dedicata a Sant’Agostino. Ma anche a papa Leone XVI. Mercoledì prossimo a Cassago Brianza ha inizio la...

Per approfondire:

Una settimana dedicata a Sant’Agostino. Ma anche a papa Leone XVI. Mercoledì prossimo a Cassago Brianza ha inizio la XXXV edizione della Settimana Agostiniana, in programma dal 27 agosto al 7 settembre, perché a Cassago Sant’Agostino nel 386 ha cominciato a scrivere una tra le sua opere più conosciute: i Dialoghi. E sempre lì si è preparato per il battesimo impartitogli la notte di Pasqua del 387 dal vescovo di Milano Sant’Ambrogio. Agostino, che non era ancora un teologo, nemmeno vescovo di Ippona e neppure un cristiano, all’epoca aveva 32 anni e si chiamava Aurelio Agostino, mentre Cassago non era Cassago, ma Cassiciacum. Di quei tempi e luoghi rimane qualche reperto archeologico, ma soprattutto il patrimonio di fede, storia, cultura e tradizioni preservate dai volontari dell’Associazione Sant’Agostino - fondata nel 1967 - che da 35 anni appunto propongono anche la Settimana agostiniana. Quest’anno si ricorda pure un’altra visita a Cassago, quella dell’estate 2006 di papa Robert Prevost, nelle vesti di priore generale dell’Ordine di Sant’Agostino. Il filo conduttore della XXXV edizione della Settimana Agostiniana è quello del giubileo e dei pellegrini di speranza. D.D.S.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata