Lecco, miagolii disperati dalla campana del vetro: dentro c’è un gattino

Enrico Camanzi
Il cerchio che non si chiude
Lecco
2 set 2025
DANIELE DE SALVO
Cronaca
A Perledo qualcuno ha gettato il piccolo micio, di una ventina di giorni, in un cassonetto per il riciclo. Se non fossero arrivati i pompieri, era spacciato

Il gatto salvato

Perledo (Lecco), 2 settembre 2025 – Buttato nel campana del vetro, come fosse un vuoto a perdere. Invece è un gattino. Vivo Qualcuno l'altra sera ha gettato un gattino nella campana del vetro.

Il ritrovamento

E' successo a Perledo, lungo la strada che collega il piccolo paese sul lago di Como con Esino Lario. A lanciare l'allarme è stata una signora che stava buttando le bottiglie e barattoli nel cassonetto fuori casa: ha sentito dei miagolii provenire della campana. All'inizio non ci voleva quasi credere, ma i miagolii continuavano. Non sapendo chi altri allertare, ha chiesto aiuto agli operatori del 112, il numero unico di emergenza urgenza, che hanno mobilitato i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco, che a loro volta hanno mobilitato i colleghi del distaccamento di volontari di Bellano, i più vicini. 

Il salvataggio

C'era il rischio concreto di ferire il micino, ma i vigili del fuoco hanno utilizzato una termocamera per individuare il punto esatto dove si trovasse e scegliere dove aprirsi un varco senza dar male al cucciolo con le loro cesoi pneumatiche. Una volta individuato il punto migliore, hanno proceduto. Tra vetri rotti e vari cocci c'era un sacchetto e dentro il sacchetto il gattino. Avrà una ventina di giorni di vita. Il piccolo micio è stato poi affidato a un veterinario e a una veterinaria dell'Enpa, che adesso si stanno occupando di lui. Ancora qualche ora, forse meno, e quel gatto sarebbe morto soffocato e ferito dai vetri rotti.  

