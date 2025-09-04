Violenze

CronacaMerate, stroncato da un malore mentre corre: runner muore a 55 anni
4 set 2025
DANIELE DE SALVO
Cronaca
Merate, stroncato da un malore mentre corre: runner muore a 55 anni

Un infarto non ha lasciato scampo a Cesare Teruzzi. Risiedeva alla frazione Cicognola. Inutili i soccorsi e le manovre rianimatorie in pronto soccorso

Cesare Teruzzi è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Merate

Merate (Lecco), 4 settembre 2025 – Cesare è uscito di casa per una corsa e non è più tornato. Mentre faceva jogging è stato stroncato da un improvviso malore in strada. Cesare Teruzzi aveva 55 anni e abitava a Cicognola, frazione di Merate.

Il malore

Mercoledì sera, dopo aver finito di lavorare, è uscito per una corsetta, come succedeva spesso. Durante l'allenamento ha accusato un malore e si è accasciato a terra esanime, in via Monte Grappa, nella frazione di Sartirana, dove lo hanno trovato alcuni automobilisti di passaggio. Il cuore di Cesare non batteva e i suoi polmoni non respiravano più. Hanno cominciato a rianimarlo con le prime manovre salvavita, in attesa dell'arrivo dei soccorritori.

I soccorsi

Dopo pochi minuti sembrati un'eternità, sono intervenuti i sanitari dell'automedica di Areu con i volontari del Soccorso cisanese, che hanno cercato di stabilizzare le condizioni del 55enne per trasferirlo al più vicino ospedale, il San Leopoldo Mandic di Merate. Quando è arrivato in Pronto soccorso, Cesare era già in arresto cardiorcicolatorio, ma i medici di turno e gli altri operatori sanitari hanno proseguito con le manovre rianimatorie, fino a quando non hanno accertato che non c'era più alcuna possibilità di salvarlo.  

