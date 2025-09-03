Arrestato il ladro di biciclette di Lecco, ne ha rubate 11: tradito dall'impronta digitale

Lecco, 3 settembre 2025 – Il ladro di biciclette di Lecco è stato catturato. A incastrarlo un'impronta digitale, proprio come nei film polizieschi. Ha rubato almeno 11 biciclette in tre mesi e mezzo. Lo hanno arrestato gli agenti della Squadra Mobile della questura di Lecco. Su di lui pendeva un mandato di arresto. Il primo colpo lo ha messo a segno il 22 aprile, l'ultimo l'8 agosto: in mezzo altri 9 furti, per un totale di almeno 11 bici rubate, in altrettanti box che ha scassinato, non che ha rubato per strada. Sono comunque in corso altri accertamenti per stabilire se il ladro di biciclette seriale ne abbia rubate altre. Su una delle scene del crimine è stata trovata un'impronta digitale, rivelata dagli specialisti della Scientifica.

L'impronta digitale

L'impronta è stata confrontata con tutte quelle schedate nell'Afis, il database nel quale sono raccolti impronte digitali, foto e dati di quanti in Italia sono sottoposti a procedimenti penali e alcuni procedimenti amministravi, come quelli per permesso di soggiorno. Tra le impronte archiviate quindi anche le sue, che ha diversi precedenti per furto. Da lì, con indagini vecchia maniera e grazie ad altri elementi, gli investigatori sono poi risaliti agli altri furti di biciclette. Il magistrato incaricato del caso ha così potuto chiedere e ottenere dal Gip un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Nei giorni scorsi, i poliziotti della Mobile lo hanno così rintracciato e arrestato. Ora è a Pescarenico, a riprova che denunciare conviene sempre e che gli operatori delle forze dell'ordine indagano sempre.