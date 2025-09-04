Il cerchio che non si chiude

Enrico Camanzi
Il cerchio che non si chiude
Lecco
Tutti in aula. A Lecco e provincia professori e personale amministrativo sono già stati assunti
4 set 2025
DANIELE DE SALVO
Cronaca
Concluse le procedure di arruolamento gestite dall’Ufficio scolastico territoriale. Il dirigente Castelnuovo: "Grande efficienza del personale che ha assicurato la puntualità elle operazioni”

Il ritorno in aula, a Lecco e provincia, dovrebbe avvenire senza "scossoni"

Lecco, 4 settembre 2025 – Oltre 40mila studenti lecchesi sono pronti al suono della prima campanella. Lavoreranno per loro insegnanti, assistenti tecnici, impiegati e collaboratori scolastici. Tra loro 123 docenti hanno finalmente terminato la lunga gavetta di precariato e scorrimento delle graduatorie e sono diventati di ruolo. Gli Ata che hanno ottenuto il posto fisso sono invece 65. Sono stati poi confermati 169 docenti su posti di sostegno: 2 all’infanzia; 66 alla primaria; 49 alle secondarie di primo grado; 52 alle secondarie di secondo grado.

Per quanto riguarda il sostegno, inoltre, i posti non coperti da insegnanti di ruolo sono stati assegnati a docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, 15 in tutto: 4 alle elementari; 3 alle medie; 8 alle superiori. Altri 5 posti sono stati coperti tramite la procedura veloce, reclutando anche chi è iscritto in graduatorie di altre regioni.   

Le nomine   

Ci sono 779 nomine a tempo determinato da graduatorie provinciali, 169 derivanti dalle conferme sui posti di sostegno e 610 dalle graduatorie per le supplenze. Solo per il sostegno, sono stati assunti 257 docenti con le graduatori provinciali: 35 all’infanzia, 59 alla primaria, 110 alla secondaria di I grado e 53 alla secondaria di II grado.   

Tempo indeterminato 

Adamo Castelnuovo, dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, esprime “soddisfazione per l’efficienza e la sollecitudine manifestata da tutto il personale dell’Ufficio Scolastico di Lecco, che ha assicurato la puntualità delle operazioni di reclutamento e fornito sostegno alle numerose richieste di assistenza provenienti dal personale docente, amministrativo e ausiliario”. Sono stati stabilizzati a tempo indeterminato infatti pure 65 Ata: 5 assistenti tecnici, 15 amministrativi e 45 collaboratori scolastici. A loro si aggiungono 185 colleghi a tempo determinato, tra 13 tecnici, 36 amministrativi e 136 collaboratori scolastici.

