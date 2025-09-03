Violenze

di genere

Michele Mezzanzanica
Violenze di genere
Lecco
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Corteo LeoncavalloLa famiglia ArmaniGiallo Silvana DamatoNeve GaviaCarlo AcutisSuperEnalotto
Acquista il giornale
CronacaMiniere di feldspato dismesse. Si aprono percorsi turistici
3 set 2025
DANIELE DE SALVO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Lecco
  3. Cronaca
  4. Miniere di feldspato dismesse. Si aprono percorsi turistici

Miniere di feldspato dismesse. Si aprono percorsi turistici

Le miniere dismesse della Valvarrone diventano un percorso per turisti. È stato approvato il progetto definitivo per la messa in...

L’area del parco di proprietà dei minatori di Italmineraria è stata tecnicamente isolata dalle attività estrattive ancora in corso per consentire le visite

L’area del parco di proprietà dei minatori di Italmineraria è stata tecnicamente isolata dalle attività estrattive ancora in corso per consentire le visite

Per approfondire:

Le miniere dismesse della Valvarrone diventano un percorso per turisti. È stato approvato il progetto definitivo per la messa in sicurezza e la valorizzazione del sito minerario dismesso in località Lentreè - Pernighera e Surlosasso - Bogia. Se ne parla dal 2019. Dalla Regione è stato stanziato quasi un milione. Verrà realizzato un centro di accoglienza per i visitatori. L’area, di proprietà dei minatori di Italmineraria, è stata tecnicamente isolata dalle attività estrattive ancora in corso. Gli interventi per la gestione delle acque sono stati realizzati secondo criteri di sostenibilità e compatibilità ambientale. Non sono inoltre necessari impianti di ventilazione del tunnel.

"Un esempio di come recuperare e valorizzare il patrimonio industriale dismesso, restituendo identità e prospettive a un’intera comunità, valorizzando la memoria storica e aprendo nuove opportunità culturali e turistiche", commenta Mauro Piazza, il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia. Le miniere della Valvarrore, da cui si estrae feldspato, sono state aperte nel 1907. Pure ai Piani dei Resinelli e a Cortabbio in Valsassina ci sono parchi minerari realizzati in miniere dismesse. D.D.S.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

AmbienteTurismo