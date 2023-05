Incidente a Casatenovo, Simone Fumagalli è morto a 19 anni. I familiari donano i suoi organi

Casatenovo (Lecco), 28 maggio 2023 – E' morto Simone Fumagalli, il 19enne di Casatenovo che l'altra notte si è schiantato in macchina contro un cancello a poche decina di metri da casa. Nel pomeriggio di oggi i sanitari dell'ospedale di Circolo di Varese dove era ricoverato ne hanno dichiarato il decesso, una volta ultimate le procedure per accertarne la morte clinica. Simone era tenuto in vita solo dai macchinari a cui era collegato e che quest'oggi sono stati spenti, ponendo fine alla sua agonia. Le condizioni di Simone erano apparse immediatamente disperate. Dopo l'incidente non si è mai più ripreso né ha dato alcun cenno di vita, tanto che ne era stata diagnosticata la morte cerebrale. I suoi familiari hanno acconsentito alla donazione dei suoi organi, come avrebbe voluto lui.

L'incidente

L'incidente è successo l'altra notte poco prima dell'una a Casatenovo, in via don Carlo Gnocchi. Simone era al volante di una Fiat Punto: ha perso il controllo del mezzo in un tratto di strada rettilineo ed è finito a tutta velocità addosso a un cancello in ferro, che ha abbattuto. Quando i soccorritori lo hanno raggiunto era già incosciente, in uno stato di coma profondo a causa di un trauma cranico severo. I sanitari di Areu lo hanno stabilizzato e intubato perché non rin grado di respirare da solo. Poi lo hanno trasferito d'urgenza con l'eliambulanza all'ospedale varesino. Simone, classe 2003, a luglio avrebbe compiuto 20 anni. Dopo le scule superiori aveva cominciato a lavorare: era un giardiniere. Simone era anche un appassionato di pesca.

I precedenti

Simone è la settima vittima dell'asfalto in provincia di Lecco nei primi cinque mesi ddi quest'anno. Due domenica fa è morto per colpa di una buca il ciclista di 46 anni Davide Zani sulla Briantea a Calco. Prima ancora l'87enne Carlo Fumagalli falciato sulla Sp 54 a Cernusco Lombardone l'8 gennaio; il giorno seguente la nonna di 73 anni Carla Viganò di Casatenovo travolta da un camionista per salvare il nipotino; l'osteopata di 56 anni di Missaglia di Daniela Rodriguez che si è autoinvestita il 20 febbraio; il motociclista di 64 anni Francesco Panighi sulla Sp 72 a Varenna il 19 marzo; il dirigente delle giovanili dell'Inter Alessandro Dallatorre morto a 26 anni in un tunnel della nuova Lecco – Ballabio sabato notte di tre settimane fa; la vigilia di Pasqua il 17enne Francesco Galli di Osnago che con la sua moto si è schiantato contro un albero in centro paese.