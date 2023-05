Incidente a Casatenovo, auto si schianta contro un cancello: gravissimo un 19enne

Casatenovo (Lecco), 27 maggio 2023 – Un ragazzo di 19 anni è andato a sbattere con l'auto contro un cancello. Ora è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Varese. L'incidente è successo nella notte poco prima dell'una a Casatenovo, in via Don Carlo Gnocchi, sul confine con Besana Brianza. Il 19enne era al volante di una Fiat Uno.

Stava affrontando un tratto rettilineo, ma ha perso il controllo dell'utilitaria, ha sterzato improvvisamente e si è schiantato contro un cancello del giardino di una villetta che ha abbattuto. Ha perso conoscenza. Lo hanno soccorso i sanitari dell'autoinfermieristica di Areu con i volontari della Croce bianca di Besana insieme ai soccorritori dell'eliambulanza di Como in missione notturna. L'automobilista è stato intubato e stabilizzato e poi trasferito d'urgenza con il mezzo aereo d'emergenza al Circolo di Varese dove è ricoverato in prognosi riservata.

La sua situazione è critica ma al momento stazionaria. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Merate, che hanno dovuto mettere in sicurezza l'area, perché dalla macchina è fuoriuscito parecchio carburante, con il rischio di un incendio.