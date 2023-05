Calco, ciclista investito da un’auto sull’ex Statale 36: Davide Zani muore a 46 anni

Calco (Lecco), 14 maggio 2023 – Un ciclista di 46 anni, Davide Zani, è morto in un incidente stradale a Calco. E’ successo nella tarda mattinata di oggi sulla ex Statale 36 Briantea, nel tratto di via Nazionale che attraversa il paese.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, per evitare una profonda ed estesa buca nell'asfalto o forse dopo esserci finito dentro, il 46enne sarebbe andato addosso a un’automobile, una Kia Cee'd guidata da un’anziana di 80 anni, che lo aveva appena superato. Bici e vettura si sarebbero appena urtati, ma il ciclista è stato scaraventato a terra sull'asfalto.

Per soccorrerlo sono intervenuti sia i volontari della Croce rossa di Olgiate Molgora, sia i sanitari dell'eliambulanza di Areu di Bergamo. Il ciclista era già esanime, i tentativi di rianimarlo non hanno sortito effetto. Nel cadere a terra si è rotto la faccia e l'osso del collo.

Strada chiusa e traffico in tilt

I carabinieri hanno temporaneamente chiuso al transito la strada per consentire le operazioni di soccorso e per effettuare i rilievi dell'incidente mortale, con pesanti ripercussioni sulla viabilità di tutta la zona.

Il ciclista di 46 anni, Davide Zani, risiedeva in provincia di Aosta ma era ospite a casa dei genitori a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano.

Un ciclista di 26 anni è stato investito invece a Imbersago, sulla Sp 56: lui è stato soccorso dai sanitari dell'eliambulanza di Milano insieme ai soccorritori dell'autoinfermieristica di Areu e della Croce bianca.