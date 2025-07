Lecco, 5 turisti cinesi in balia del lago grosso: salvati dai vigili del fuoco

Lecco, 5 luglio 2025 – Per salvarsi si sono aggrappati agli scogli, in riva al lago di Como ma non avrebbero resistito a lungo. I vigili del fuoco e i carabinieri hanno salvato cinque giovani turisti cinesi, sorpresi dal maltempo che oggi si è abbattuto su mezza Lombardia.

I cinque stranieri questa mattina erano sulle loro tavole da Sup pochi metri al largo del Moregallo, sponda occidentale del ramo lecchese del Lario. Si stavano divertendo, ignari della tempesta che si stava scatenando.

La bomba d’acqua che è piovuta loro addosso, insieme alle onde alte e al forte vento li ha fatti cadere in acqua. A fatica sono riusciti a raggiungere a nuoto la riva, avvinghiandosi poi agli scogli per evitare di essere trascinati via.

Non tutti indossavano i giubbotti di salvataggio. Li hanno recuperati e soccorsi i vigili del fuoco della squadra nautica di Lecco, che stavano già incrociando da quelle parte perché impegnati nell'operazione di pattugliamento Lario Sicuro, insieme ai colleghi a terra, sia del comando provinciale di Lecco, sia del distaccamento di volontari di Valmadrera. Con loro pure i carabinieri del Servizio navale del comando provincia di Lecco.

Una volta individuati e recuperati, i cinque sono stati trasferiti in un luogo sicuro. L'intervento è stato portato a termine in un condizioni veramente proibitive.