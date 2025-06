Il recupero del Naviglio, progetto mai “salpato”

Il Naviglio di Paderno d’Adda navigabile, come lo era fino a un secolo fa, per unire il lago di Como al Po attraverso l’Adda, e dal Po a Venezia. Annunci, promesse, progetti, anche qualche stanziamento. Ad oggi però nulla di concreto è stato realizzato: gli antichi canali sono in secca, invasi da arbusti e rovi, e le vecchie chiuse stanno marcendo. "Una selva di vegetazione dentro la storia - denuncia Gianpaolo Torchio, sindaco di Paderno d’Adda -. Stiamo sprecando opportunità di valorizzazione e sviluppo sostenibile". "Occorre che ne acquisiamo la titolarità", spiega Giorgio Monti, presidente del Parco Adda Nord. Il Naviglio e annessi appartengono infatti ad una pluralità di enti: Parco Adda Nord, Consorzio dell’Adda, consorzi di bonifica, società energetiche... La frammentazione ostacola la realizzazione di un progetto di rilancio di cui si dibatte da tempo. L’antico canale attraverso cui si spostavano persone e soprattutto merci sta così scomparendo soffocato da piante e la Conca Madre e la Conca delle Fontane, i bacini delle chiuse del Naviglio, stanno imputridendo, quando potrebbero invece diventare un itinerari turistico, storico e culturale. Il Naviglio è stato immaginato, disegnato e progettato da Leonardo da Vinci nel XVI secolo, il genio di Leonardo da Vinci sebbene poi diventato realtà solo a partire dal 1700. Il Naviglio è rimasto in funzione fino al 1930, con chiatte trainate da riva da cavalli, che poi venivano rifocillati e ricoverati allo Stallazzo, antica stazione di posta, ora unico punto di ristoro e presidio lungo quel tratto di fiume. Un progetto di recupero è già stato elaborato: prevede di impermeabilizzare i 2,5 km di Naviglio tra Paderno e Robbiate, per poterli riempire di nuovo d’acqua, e di sostituire o ripristinare le chiuse, le paratie e gli ingranaggi che le azionano e che permetterebbero di superare un dislivello di 27 m. Da lì potranno così di nuovo transitare imbarcazione, magari elettriche, di turisti.