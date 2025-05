L’unione fa il turismo. Due sponde, un solo lago. Patto con Valmadrera

Due sponde, un solo lago. I sindaci di Lecco e di Valmadrera navigano insieme, sulla stessa barca e lungo la medesima rotta, perché l’unione fa la forza. Destinazione: il turismo. I sindaci di Lecco Mauro Gattinoni e di Valmadrera Cesare Colombo, con i loro assessori Giovanni Cattaneo e Raffaela Brioni hanno firmato un protocollo d’intesa per lo sviluppo congiunto di strategie e interventi in ambito turistico, insieme a Veronica Milani dell’impresa sociale Il Girasole e Fabrizio Pozzoli per Leccoturism. L’accordo è stato siglato in mezzo al lago, durante una mini-crociera a bordo di una delle imbarcazioni di Lecco Boats, nuovo servizio di navigazione turistica.

"Il protocollo siglato con gli amministratori locali di Valmadrera punta a sviluppare la collaborazione per crescere insieme in ambito turistico – spiega Giovanni Cattaneo, assessore all’Attrattività territoriale del Comune di Lecco –. Questa intesa credo possa essere il primo passo di un progetto più ampio che coinvolga le amministrazioni del basso bacino del ramo orientale del Lario, finalizzato ad incrementare l’attrattività turistica dei nostri territori. Ideare una strategia comune sul turismo, condividere informazioni, pianificare interventi, partecipare a bandi insieme e sviluppare una comunicazione congiunta di promozione sono gli obiettivi del protocollo. Per rendere molto concreta questa intesa mettiamo a disposizione la struttura già esistente ed in piena attività, ovvero Lecco Tourism, un percorso di coprogettazione tra Comune di Lecco e l’impresa sociale Girasole, con un team di operatori esperti e un portale dedicato. È una squadra che ha già avuto modo di rodarsi in questi anni e che ci piacerebbe mettere in condivisione, ampliando il protocollo siglato anche alle altre amministrazioni interessate. Il fine è costruire insieme il futuro turistico della nostra area".

Intanto però sia Lecco, sia Valmadrera continuano ad essere tagliate fuori dalle principali rotte del servizio di navigazione pubblica della Navigazione Laghi.

Daniele De Salvo