Edoardo Galli scomparso, la svolta dalle riprese in Centrale: l’appuntamento con un amico e le cartellette bianche

La svolta e la speranza. A una settimana dalla scomparsa di Edoardo Galli sembra arrivare un primo spiraglio sulla sorte dello studente 16enne di Colico di cui non si hanno notizie da giovedì scorso, quando è uscito di casa e ha preso il treno per andare a scuola a Morbegno. Ma al liceo Nervi Ferrari Edo non è mai arrivato. La svolta arriva dalle riprese delle telecamere della Stazione Centrale di Milano, che mostrano il giovane, con zaino in spalla e due cartellette bianche in mano, che si aggira tra i negozi, prende un gelato, poi viene raggiunto da una persona, forse un amico con cui aveva appuntamento, di certo qualcuno che conosce bene data la disinvoltura con cui i due parlano. Infine si allontanano insieme.

La pista russa

Fotogrammi che restituiscono un briciolo di speranza ai familiari rispetto all’ipotesi di una “prova di sopravvivenza” sulle montagne, ipotizzata dal padre dopo la scoperta delle ultime ricerche fatte dal giovane su web. Ma a mamma Natalia, che giovedì si era insospettita vedendolo uscire con quelle due cartellette bianche, non basta. Lei, nata in Russia, teme che il figlio, che parla bene il russo e ha preso il passaporto, possa essere “andato ad arruolarsi da qualche parte. Temiamo avesse accordi con qualcuno".

La mamma: “Cucciolo torna presto”

Per questo ieri, nella puntata di “Chi l'ha visto”, il programma di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli, la donna ha lanciato un nuovo commosso appello al figlio affinché torni a casa o almeno faccia sapere che sta bene. “Cucciolo torna più presto possibile a casa, perché io mi preoccupo – dice la mamma di Edoardo con la voce spezzata a tratti dall’emozione –. Perché se lui vuol fare la sua vita, fare le sue scelte, bene. Però almeno venga a salutarci”. “Così è angosciante, torna o almeno fatti sentire” aggiunge il marito. “Dicci cosa stai facendo se non vuoi tornare, però per prima cosa torna da noi”.

E ieri anche i nonni Adele e Franco, ospiti de La Vita in Diretta su Rai 1, avevano espresso preoccupazione e ipotizzato che fosse con qualcuno che conosce bene ma che potrebbe indurlo a fare scelte sbagliate: "Abbiamo paura che sia finito in qualcosa di più grosso di lui e non tenga in conto che sia minorenne. E magari lui si è affidato a qualcuno di cui ha fiducia e invece non è cosi”, ha detto la nonna prima di lanciare l'ennesimo appello: “Ti aspettiamo a braccia aperte”.