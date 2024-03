Edoardo Galli scomparso, il mistero si infittisce: la Procura di Lecco smentisce l’incontro con un amico

Lecco – L’ipotesi che Edoardo Galli, scomparso il 21 marzo, abbia incontrato qualcuno o abbia preso un gelato in stazione Centrale a Milano “non trova conferma”. Si infittisce il giallo del 16enne fuggito di casa da Colico, svanendo nel nulla: la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, infatti, ha smentito quanto ricostruito dalla trasmissione Chi l’ha visto?, che ieri sera ha parlato appunto di alcune riprese delle telecamere dello scalo milanese in cui si vedrebbe il giovane, con zaino in spalla e due cartelle bianche in mano, aggirarsi tra i negozi, prendere un gelato, poi venire raggiunto da una persona, forse un amico con cui aveva appuntamento, di certo qualcuno che conosceva bene data la disinvoltura con cui i due parlavano. Infine si allontanano insieme.

Edoardo Galli e il frame che lo riprende in Stazione Centrale a Milano

La Procura lecchese ha diffuso le ultime immagini, riprese dalle telecamere di sorveglianza della stazione Centrale di Milano, che ritraggono il sedicenne mentre cammina sul binario dove è giunto il treno proveniente da Morbegno e mentre transita in uscita dai tornelli di sicurezza il giorno della sua sparizione. “Dopo questi istanti non ci sono, al momento, ulteriori riprese che lo ritraggono dialogare o in compagnia di altre persone, ovvero nei pressi di servizi commerciali. Non trovano, pertanto conferma, al momento, le voci di un suo presunto appuntamento o dialogo con un'altra persona a Milano”, conclude la nota della Procura.