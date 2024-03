Edoardo Galli, sparito a 17 anni da Colico. Pacifista e idealista, potrebbe essere diretto in Russia

Colico (Lecco) – Aveva cercato informazioni su come sopravvivere in montagna senza cibo, senza acqua. E continuava a informarsi sulla guerra in Ucraina. Indicazioni che potrebbero non servire a nulla, ma che la famiglia di Edoardo Galli, il 17enne scomparso nel nulla da giovedì, non trascura. C’è grande apprensione sulla sorte del ragazzo di Colico del quale non si hanno notizie ormai da quattro giorni. Il padre focalizza l’attenzione su quelle ricerche: Edoardo giovedì mattina invece di presentarsi al liceo scientifico di Morbegno ha fatto perdere le proprie tracce. Il cellulare risulta spento. E da casa manca il suo sacco a pelo.

Voleva “staccare da tutto“ per ragioni ignote? È possibile. Anche se la madre, di origine russe, teme che Edoardo si possa essere diretto da quelle parti. Edoardo ha infatti il doppio passaporto. Pacifista e grande idealista, come lo descrive il padre, potrebbe aver deciso di dirigersi in Russia. Edoardo è alto 1.80, ha capelli castano chiaro, occhi grigio scuro, ed è longilineo. Indossava un giubbetto di jeans blu scuro, un pile e pantaloni beige con scarpe bianche Adidas. Ha una leggera cicatrice sul sopracciglio destro e indossava gli occhiali, ma porta anche le lenti a contatto. L’ultima traccia alle 8 di giovedì alla stazione ferroviaria di Colico, dove sale su un treno diretto a Milano invece che a Morbegno, dove appunto studiava. La Prefettura di Lecco invita chi abbia informazioni su Edoardo o lo abbia avvistato a contattare i carabinieri di Colico allo 0341/940106.