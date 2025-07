Morgan, sfogo su Instagram con insulti e minacce alla ex Angelica Schiatti. Cosa ha detto

Merate (Lecco), 3 luglio 2025 - “Una psicopatica”. “Vuole diventare famosa tirandomi in mezzo”. “Una folle che mi perseguita”. “Sta rovinando la vita a me e alle mie figlie solo per avere successo”. “Un incubo”. Un Morgan aggressivo, violento, quello che questa mattina, martedì 3 luglio, è apparso in un video che lui stesso ha pubblicato su Instagram per scagliarsi contro la sua ex.

Il processo

Il 52enne Marco Castoldi, il vero nome dell’ex leader dei Bluvertigo, è a processo a Lecco perché accusato di stalking e diffamazione nei confronti della sua ex, la cantautrice di Merate di 36 anni Angelica Schiatti, che lui, dopo la fine della loro relazione, avrebbe tormentato con continui messaggi e telefonate per mesi tra il 2020 e il 2021, e che avrebbe pure infamato in una chat di gruppo.

Morgan, che continua a professarsi innocente e sicuro di riuscire a dimostrarlo, aveva chiesto di poter accedere a un percorso di giustizia riparativa, una vera e propria mediazione con l'aiuto di un consulente esperto, che avrebbe potuto garantirgli una possibile riduzione di pena in caso di eventuali condanna al termine del procedimento penale che lo vede alla sbarra. Angelica però si è ritirata dal programma, o così almeno sosteneva l’artista brianzolo (gli avvocati della ragazza hanno un parere diverso).

I due reel

Il giorno dopo l'ultima udienza in tribunale, durante la quale il giudice non ha potuto altro che prendere atto del fallimento della mediazione, Morgan ha postato un primo reel per spiegare le sue ragioni. Un video lungo, accorato, ma tutto sommato con espressioni pacate, in cui Morgan parla anche di musica.

Questa mattina poi ne ha pubblicato un secondo, successivamente rimosso, molto veemente, con la voce artefatta, tipo intelligenza artificiale. “Questa persona non mi interessa, non la penso, non ne parlo, non la cerco”, le sue parole, accompagnate dalla sua gestualità tipica. Subito dopo i toni però si fanno pesanti: “Cosa vuoi dalla mia vita? Non mi interessi, ficcatelo in testa. Cioè, questa qui vuole diventare famosa, tirandomi in mezzo. Mi ha denunciato senza un motivo. Ragazzi, ma rendetevi conto, siamo di fronte a una psicopatica”. E ancora: “Dovete smetterla voi tutti di dare retta ad una folle”, “Questa dice della balle pazzesche”. Quindi l'appello, con toni tuttavia che paiono quasi minacciosi: “Vedi di farla finita, perché questa cosa non sta in piedi”.

L’offerta di risarcimento

Morgan nel reel accenna pure all'offerta di 15mila euro di risarcimento ad Angelica. Se lei l'accettasse il reato di cui è accusato potrebbe anche essere dichiarato estinto. Ma Morgan spiega che “per me e la mia famiglia 15mila euro rappresentano un grande sacrificio”, mentre “la persona offesa gode di una condizione patrimoniale di rara prosperità”.

Angelica Schiatti, cantautrice di Merate

Da qui la proposta, quasi una provocazione: “Qualora decidesse di accettarla, mi auguro che voglia devolverla a un'associazione che si occupa di tutelare le donne che hanno subito violenza, vera, fisica o psicologica".

Gli avvocati di Angelica, in risposta ai due video di Morgan, hanno diramato una nota in cui contestano le sue ricostruzioni, anche giudiziarie, e puntualizzano alcuni aspetti legali e processuali. Specificano inoltre che la loro assistita non ha abbandonato il percorso di giustizia riparativa, ma che semmai "si è concluso con esito di non fattibilità dei programmi".