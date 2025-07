Terribile incidente frontale a Brivio: due donne ferite, una è incinta

Brivio (Lecco), 3 giugno 2025 – Schianto frontale a Brivio. Tra i feriti anche una donna incinta. L'incidente è successo nella mattinata di oggi, in via Dante Alighieri, vicino alla caserma dei carabinieri. Una giovane di 25 anni che aspetta un bambino e una 30enne si sono scontrate: erano al volante la prima di una Smart, la seconda di una VW Polo. Provenivano da direzione opposte e una delle due avrebbe invaso parte dell'altra corsia. Un impatto violento, ad alta velocità: la Smart dopo la carambola è stata scagliata su un marciapiede, su cui fortunatamente non stava passando nessuno; la Polo invece ha terminato la corsa contro un muro che delimita quel tratto di carreggiata. Imponente e rapido l'intervento dei soccorritori, immediatamente allertati da alcuni passanti

I soccorsi

Dalla Sala operativa del 112 hanno inviato in posto i sanitari dell'automedica e dell'autoinfermieristica di Areu, i volontari della Croce di San Nicolò di Lecco e dei Volontari del soccorso di Calolziocorte, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Merate e agli agenti della Polizia stradale. Le due giovani donne sono state estratte dai rottami delle macchine e poi, dopo le prime valutazioni e la prima assistenza, sono state trasferita d'urgenza in ospedale, entrambe all'Alessandro Manzoni di Lecco. Nonostante i traumi e le lesioni riportati, nessuna delle due è in pericolo di vita e non lo sarebbe nemmeno il bimbo che la 25enne porta in grembo.