Estate senza treni sulla Lecco-Tirano per i cantieri olimpici, i bus sostitutivi non cancellano la paura per caos e code

Lecco, 10 giugno 2025 – Il piano per la lunga estate senza treni sul lago e in Valtellina è pronto. Da domenica 15 giugno fino al 14 settembre le linee Lecco-Sondrio-Tirano e la Colico-Chiavenna saranno completamente interrotte per lavori infrastrutturali olimpici. Non transiterà nemmeno un treno: al loro posto viaggeranno bus sostituti.

Come funzionerà

“In corrispondenza dei treni in arrivo a Lecco da Milano, partiranno bus per Varenna e Colico, con fermate in tutte le stazioni, e bus diretti per Colico, Sondrio, Morbegno, Tresenda, Tirano, senza fermate intermedie – annunciano da Trenord -. I viaggiatori diretti alle altre destinazioni in Valtellina e in Valchiavenna troveranno bus a Colico”. Gli autobus da Lecco partiranno da via Balicco, uscita dopo il binario 5 della stazione di Lecco. I bus da Lecco per Varenna invece muveranno dal piazzale esterno della stazione. Per i bus Lecco-Colico con fermata in tutte le stazioni sono previste partenze ogni 15 minuti, mentre per i bus tra Colico e Chiavenna la frequenza sarà di una corsa all’ora per direzione.

I timori

Non tutto però potrebbe filare liscio come programmato: “Gli orari delle corse potranno subire delle variazioni in relazione alle condizioni del traffico stradale”. Regione ha stanziato 300mila euro per potenziare i collegamenti in bus tra le altre direttrici e gli imbarchi dei traghetti. Verranno potenziati i collegamenti via lago tra Lecco e Bellagio con una corsa in più. Un’anteprima di quello che succederà è andate in scena nell’ultimo week end e non è andata benissimo: trasferimenti durati ore, bus pieni, turisti rimasti a terra, poche indicazioni, qualche malore a bordo per la troppa calca come per una ragazza di 22 anni a Varenna... Ha funzionato però almeno la scelta di bandire i bus dal centro di Varenna.

Varenna si prepara

“La soluzione è quella giusta – commenta il sindaco, Mauro Manzoni -. C’è ancora qualcosa da sistemare, ma trasformare il centro di Varenna di fatto in un’isola pedonale funziona. Potrebbe essere replicata per sempre durante tutti i fine settimana, non solo durante le interruzioni della circolazione ferroviaria”. “Siamo pienamente consapevoli dei disagi causati dall’interruzione estiva della linea ferroviaria e non intendiamo in alcun modo sottovalutarli – rassicura il consigliere regionale lecchese di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini –. Il primo banco di prova degli ultimi giorni ha dimostrato una buona tenuta del sistema, ma ora è fondamentale che questi standard vengano mantenuti”.