Bus navetta al posto dei treni. Via alla nuova sperimentazione: "Approvata la nostra proposta"

Seconda prova generale di un’intera estate senza treni sulla sponda orientale del Lario. Dopo la prima sperimentazione fallita nel precedente week end, nel prossimo fine settimana la linea Lecco-Sondrio chiuderà a tratti. Al posto dei treni ci saranno bus navetta, ma secondo le indicazioni del sindaco di Varenna, Mauro Manzoni, che è finalmente riuscito a spuntarla. Sarà l’ultima occasione di mettere a punto il piano alternativo alla circolazione ferroviaria perché dal 15 giugno scatta la serrata fino al 15 settembre. "Nuova viabilità per i bus sostitutivi dal 6 all’8 giugno – annuncia Manzoni –. Dopo l’incontro tra i rappresentanti di Rfi, Trenord, Regione, Provincia e Comuni di Perledo e Varenna, è stata approvata la nostra proposta per la gestione del traffico dei bus sostitutivi durante l’interruzione del servizio ferroviario. Verrà sperimentata durante il fine settimana".

Verrà invertito il senso unico sulla Sp 72 con direzione nord: solo gli autobus con passeggeri a bordo potranno transitare dal centro; quelli vuoti o fuori servizio utilizzeranno le gallerie lungo la Sp 72. Novità anche per le fermate dei pullman: la fermata in direzione Colico sarà spostata alla fermata già usata abitualmente per i bus sostitutivi; la fermata in direzione Lecco sarà posizionata nella zona parcheggio della Malpensata di Perledo, dove sono disponibili spazi più adatti per l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri. "La soluzione garantirà una maggiore sicurezza per passeggeri e pedoni e di ridurre l’impatto del passaggio degli autobus all’interno del borgo", assicura il sindaco. Bocciata invece la richiesta di un semaforo intelligente alla strettoia di Fiumelatte.