Lavori in Stazione Centrale, modifiche e treni cancellati: linee coinvolte, giorni e orari

Milano, 3 giugno 2025 – Lavori di manutenzione alla Stazione Centrale di Milano: scatta una serie di modifiche alla circolazione dei treni sulle linee che fanno base nel capoluogo. Le variazioni riguardano sia convogli di Trenord, sia corse di Trenitalia.

Le linee coinvolte sono la Milano-Lecco-Tirano, la Milano-Bergamo, la Milano-Bozzolo, la Milano-Brescia/Verona, la Milano-Voghera e la Milano-Bologna, quest’ultima in capo a Trenitalia. I lavori – e le conseguenti modifiche – dureranno da domani, giovedì 4 giugno, a venerdì 20 giugno.

Le variazioni previste per Trenord

Mercoledì 4 e giovedì 5

Il treno RE 2811 Lecco–Milano Centrale è cancellato nella tratta Sesto San Giovanni–Milano Centrale.

I treni RE 2814, 2815, 2818, 2831 e 2834 della relazione Milano–Lecco–Tirano sono cancellati e circolano con nuova numerazione tra Sesto San Giovanni e Tirano.

I treni RE 2636, 2638, 2675, 2677 della relazione Milano Centrale–Brescia/Verona Porta Nuova sono cancellati nella tratta Milano Centrale–Milano Lambrate.

Sabato 7

Il treno RE 2211 Milano Centrale–Bergamo è cancellato nella tratta Milano Centrale–Milano Lambrate e sostituito con bus 211A con le seguenti fermate: Milano Centrale (p.04:49), Milano Lambrate (a.05:03).

Un treno lungo la linea Milano-Lecco-Tirano

Notti 10/11, 11/12, 12/13, 13/14, 18/19, 19/20 e 20/21 giugno

Il treno RE 2388 Voghera–Milano Centrale è cancellato nella tratta Milano Rogoredo – Milano Centrale e sostituito con bus 388A con le seguenti fermate: Milano Rogoredo (p.23:56), Milano Lambrate (p.00:21), Milano Centrale (a.00:35).

Giorni 11, 12, 13 e 14 giugno

I treni RE 2154 e 2157 della relazione Milano Centrale–Bozzolo modificano numerazione e arrivano/partono da Milano Porta Garibaldi anziché Milano Centrale.

Le variazioni di Trenitalia

Giorni 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20 giugno

Il treno RV 2486 Bologna Centrale–Milano Centrale è cancellato nella tratta Milano Lambrate–Milano Centrale.

Giorni 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21 giugno 2025

Il treno RV 2451 Milano Centrale–Bologna Centrale è cancellato nella tratta Milano Centrale–Milano Lambrate.

Le fermate dei bus

I bus di Trenord fermano nei piazzali antistanti le stazioni tranne che negli scali di Milano Centrale, con stop in via Fabio Filzi angolo piazza 4 novembre e di Milano Lambrate, in cui la fermata è collocata in piazza Monte Titano.

Gli orari dei bus possono subire variazioni in relazione alle condizioni del traffico stradale. Sui bus non è consentito il trasporto di bici. Maggiori informazioni sono a disposizione sul sito di Rfi, sui canali digitali delle Imprese Ferroviarie o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie.