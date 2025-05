Più traghetti. La risposta allo stop ai treni

Più battelli e più corse via lago contro il sovraffollamento dei bus che quest’estate circoleranno tra Lecco e Colico al posto dei treni. Dalla Navigazione Laghi, come richiesto da più parti, annunciano che tra Lecco e Bellagio solcheranno le acque del lago due traghetti in più, che garantiranno sei corse ulteriori, dodici in realtà tra andata e ritorno. Le sei nuove corse di andata e le altrettante di ritorno con i due nuovi battelli tra Lecco e Bellaggio faranno tra l’altro scalo a tutti i pontili intermedi: Valmadrera, Abbadia Lariana, Mandello, Onno, Vassena e Limonta a Oliveto Lario e Lierna. Da Bellagio poi i turisti potranno proseguire verso Varenna, la destinazione ultima per molti turisti. "Confidiamo che la soluzione possa quanto più possibile sgravare il traffico dei bus sulla rete veicolare", spiega Pietro Marrapodi, gestore governativo della Navigazione Laghi. Le nuove opportunità di collegamento, oltre che tramite gli orari ufficiali, verranno sponsorizzate pure via social. Per limitare le code in biglietteria e quindi velocizzare le operazioni di imbarco, è stata inoltre introdotta la possibilità di pagare i biglietti con la tecnologia di contactless EMV. I vantaggi? Accesso diretto a bordo e pagamento del biglietto mediante la propria carta bancaria. Vale per tutte le corse del servizio di navigazione pubblica sui laghi di Como appunto, ma anche Maggiore e di Garda, ad eccezione dei servizi rapidi. "In vista dell’estate, abbiamo dato avvio a un ulteriore servizio a disposizione dei nostri passeggeri per agevolare la fruizione del trasporto pubblico di linea evitando le code in biglietteria", sostiene il gestore governativo della Navigazione. D.D.S.