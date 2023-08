Bellano, il lupo arriva in Valsassina: avvistato nei boschi di Vendrogno

Bellano (Lecco), 29 agosto 2023 – Un lupo è stato ripetutamente avvistato nei boschi della Valsassina. L'esemplare è stato immortalato a più riprese con una fototrappola piazzata nei boschi di Vendrogno, frazione di Bellano.

Mancano conferme formali e ufficiali che si tratti effettivamente di un vero lupo e difficilmente al momento si potranno ottenere riscontri, poiché non è possibile al momento svolgere analisi ufficiali. Non si è riusciti infatti a raccogliere reperti fisici, come peli, dna o campioni di saliva su eventuali prede. Le immagini tuttavia sembrano fornire un riscontro attendibile.

La prima volta l'animale è stato fotografato a inizio giugno. I carabinieri della Forestale di Lecco si stanno ora occupando di monitorare la situazione. Il lupo probabilmente è comparso in seguito al proliferare in zona di cinghiali, che a Lezzeno, una località sempre di Bellano, si sono spinti fin sul ballatoio di un caseggiato. I cinghiali sono tra gli animali cacciati dai lupi.

Un possibile esemplare di lupo nei mesi scorsi è stato avvistato pure nei boschi di San Michele sul Monte Barro a Galbiate.