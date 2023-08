Bellano, famiglia di cinghiali passeggia sul terrazzo di una casa: il video assurdo

Un risveglio decisamente insolito quello della famiglia di Bellano che martedì mattina si è trovata un branco di cinghiali sul terrazzo di casa. Precisamente, una mamma e sette cuccioli. Gli animali sono probabilmente arrivati dai boschi limitrofi alla strada provinciale 66, entrati in paese e saliti poi sul terrazzo dalle scale esterne.

La curiosa passeggiata mattutina è stata ripresa in video da un residente e pubblicata. D’altra parte, non è inusuale che i cinghiali si avvicinino così ai piccoli centri abitati: sono ormai abituati agli esseri umani e non di rado sono causa di incidenti.

“Negli scorsi anni si sono spinti fino alla piazza principale del paese, a pochi metri dal lago”, spiega il sindaco di Bellano, Antonio Rusconi. “Dopo aver ricevuto le segnalazioni e aver visto i video ho provveduto ad allertare l’associazione di cacciatori con cui l’amministrazione ha una convenzione per l’abbattimento selettivo dei capi. Gli abitanti erano molto spaventati, anche perché i cinghiali non sembravano per nulla intimoriti dalla presenza dell’uomo e sono trascorsi diversi minuti prima che si allontanassero".