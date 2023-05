Casa, affitto e vendita a Milano. Prezzi in leggero rialzo ad aprile ma cala la domanda

Milano, 8 maggio 2023 – Prezzi sostanzialmente stabili per la vendita e l’affitto delle case a Milano ad aprile ma domanda in leggera diminuzione secondo Immobiliare.it Insights. I prezzi di vendita hanno toccato i 5.191 euro al metro quadro, in rialzo dello 0,1% rispetto all’ultimo mese, mentre a gli affitti si attestano a 21,7 euro al metro quadro di media con un aumento vicino al mezzo punto percentuale sul mese che spinge la crescita annuale a quota più 11%.

Vendita,domanda e offerta

Milano mostra una decisa contrazione della domanda nell’ultimo mese, pari al -9,1%. Questo, associato alla diminuzione di immobili in vendita (-5% nel mese), è indice di un mercato che si sta raffreddando. Il dato della domanda segue lo stesso trend su base annua, mentre quello degli stock è in controtendenza.

Affitti, domanda e offerta

Contrazione dei principali indicatori di mercato sul territorio milanese. La domanda sfiora il -10% nell’ultimo mese, in aperta controtendenza rispetto al dato annuale (+40%), con un’offerta che continua a ridursi (-2,5%), nonostante un ritmo più lento rispetto agli ultimi 12 mesi.

I quartieri più costosi e più economici

Sei quartieri oltre i 7.000 euro al metro quadro: Centro, di poco sopra i 10.000 euro al metro quadro ma anche di Garibaldi, Moscova, Porta Nuova (9.830 euro), Arco della Pace, Arena, Pagano (8.934 euro), Quadronno, Palestro, Guastalla (8.407 euro), Genova, Ticinese (7.564 euro), Porta Venezia, Indipendenza (7.351 euro). Il quartiere più economico è invece quello di Bisceglie, Baggio, Olmi, unico in città sotto i 3.000 euro al metro quadro di media (2.710 euro al metro quadro).

Gli affitti nei quartieri

Nessuna sorpresa nei quartieri più cari rispetto al comparto delle locazioni: il centro storico è il più caro con quasi 30 euro al metro quadro. Ripamonti, Vigentino è il quartiere che cresce di più nei canoni d’affitto mensili (+3,6%), affermandosi a 19,4 euro al metro quadro di media. Come nel caso delle vendite, Bisceglie, Baggio, Olmi si conferma il quartiere più economico anche per gli affitti, con 15,5 euro mensili. In generale, troviamo comunque sei zone relativamente più accessibili nel capoluogo meneghino, sotto i 18 euro al metro quadro di media: a Bisceglie si aggiungono così Ponte Lambro, Santa Giulia (16,2 euro), Forlanini (16,7 euro), Bicocca, Niguarda (17 euro), San Siro, Trenno (17,4 euro) e Napoli, Soderini (17,8 euro).