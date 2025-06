La Moreschi resta (forse) a Vigevano: una produzione-test in città per provare a salvare il marchio storico di calzature

Vigevano (Pavia), 21 giugno 2025 – Il marchio Moreschi potrebbe non lasciare Vigevano. Almeno per il momento. L’azienda che ha acquisito il marchio dopo il fallimento della scorsa estate per un milione e 700mila euro, la stessa titolare del marchio Superglamourous, ha deciso di avviare la produzione presso due calzaturifici della città. Al momento si tratterà di una produzione limitata finalizzata a testare quale sarà la reazione del mercato. Le prime mosse del rilancio sono state illustrate alle rappresentanze sindacali in una videoconferenza.

Qual è il progetto

L’idea è di procedere a piccoli passi con l’obiettivo principale di valutare la risposta del mercato e poi valutare se e come ampliare la produzione. Intanto la stessa azienda ha provveduto ad acquistare in città un magazzino destinato allo stoccaggio e alla logistica per gestire il quale si è proceduto all’assunzione di un ex-dipendente dell’azienda di via Cararola. Lì la produzione non tornerà più perché il precedente proprietario lo aveva ceduto a terzi che oggi sono alla ricerca di soggetti interessati al suo utilizzo.

Il negozio milanese

La possibilità di realizzare un nuovo insediamento in città non è stata scartata a priori ma è stata sicuramente rimandata ad un secondo momento anche perché l’azienda Glam, attiva da molti anni, è nata per commercializzare e non produrre le calzature. È stato annunciato che il negozio di via Manzoni a Milano riaprirà i battenti e lavorerà in stretta collaborazione con quello Superglamourous di corso Venezia. Insomma per gli ex-dipendenti della storica azienda ducale e per la città si potrebbero aprire degli spiragli.

La sinergia

"Non si tratta di una semplice rinascita – ha spiegato l’azienda – ma di una visione a lungo termine. Moreschi rappresenta un pilastro di quello che è il patrimonio dell’artigianato italiano. La sinergia tra le due aziende e le rispettive peculiarità rappresentano lo strumento per una crescita che sia sostenibile ma globale”. All’incontro hanno preso parte i rappresentanti della Fictem Cgil, della Femca Cisl e della Uitec Uil che ne hanno tratto dei segnali incoraggianti. “Il fatto che il marchio Moreschi possa tornare a produrre a Vigevano – è stato il commento di Giovanna Currò della Cgil – ha un forte valore simbolico oltre che imprenditoriale”.