Milano come Venezia: stop agli affitti turistici selvaggi, “sì ai limiti per Airbnb”

L’assessore comunale alla Casa Piefrancesco Maran ieri al Forum dell’Abitare

Milano – Stop agli affitti turistici “selvaggi’’. Il Comune punta a dare una stretta ai portali tipo Airbnb che mettono in contatto i proprietari di case e le persone che vogliono venire in città per qualche giorno. Nel corso della prima giornata del Forum dell’Abitare al Base di via Bergognone, l’assessore alla Casa Pierfrancesco Maran premette che "in città i prezzi degli affitti sono cresciuti di oltre il 40% in sette anni mentre i salari sono aumentati del 5%" e annuncia: "Pensiamo a una serie di iniziative realizzabili da qui a tre anni. La prima cosa che chiediamo al Governo è che, come Venezia, Milano possa prevedere regole ad hoc per gli affitti turistici, in modo da poter regolamentare un’offerta di 15 mila appartamenti in affitto, il doppio delle case ora pianificate in edilizia convenzionata". L’obiettivo di Palazzo Marino è di ridurre il numero degli appartamenti destinati solo ai turisti. L’amministrazione vorrebbe consentire questo tipo di affitti brevi solo per la seconda casa di un privato e vietarla dalla terza casa in avanti, andando dunque a limitare le speculazioni di società immobiliari o privati con tanti alloggi di proprietà. "L’obiettivo finale – continua Maran – è che una parte di...