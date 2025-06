Swing, pop e funky all’Auditorium con la Paper Moon

L’energia di una big band che suona per divertirsi e per divertire, spaziando dallo swing anni ‘30-‘40 alle sonorità pop e funky, senza trascurare qualche incursione nel jazz più impegnato, ma sempre con spirito leggero. La si potrà scoprire domani alle 21 nel concerto che si terrà nell’Auditorium di piazza Risorgimento a Seregno: a esibirsi sarà la Paper Moon Orchestra, formazione seregnese che da ormai 15 anni porta avanti la passione per la musica jazz orchestrale. L’ingresso è libero. L’evento fa parte del cartellone del Jazzin Seregno Festival.