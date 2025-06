Al Parco Tittoni arriva l’Oriente Day. Yoga, incenso e campane tibetane

Un’immersione lunga due giorni nelle culture orientali, tra spiritualità, musica, tradizioni millenarie, colori, sapori e danze. Un viaggio esotico ma anche un percorso alla scoperta di sé e di strade diverse verso il benessere, grazie a un weekend fatto di laboratori, workshop, incontri, spettacoli ed esibizioni, mercatini, arte e creatività, un bazar di artigianato etnico, massaggi e sedute di meditazione.

Oggi e domani al Parco Tittoni di Desio andrà in scena il festival Oriente Day, che quest’anno taglia il traguardo dei primi 10 anni di vita. Gli appassionati troveranno tante attività e opportunità, mentre per i curiosi sarà l’occasione di avvicinarsi alle differenti facce dell’Oriente, antiche e contemporanee.

In programma ci sono ben 70 proposte. Si va da conferenze tematiche con esperti di discipline olistiche e di arti orientali a un’area per trattamenti e massaggi, dai laboratori per il benessere interiore a quelli per i bambini, dagli spazi dedicati alla creatività a un ricco mercatino etnico di artigianato e incensi, passando per l’oriental street food con sapori provenienti da India, Giappone e Medioriente. Ci saranno percorsi sciamanici, una cerimonia ispirata alla mitologia tolteca, momenti dedicati alla meditazione, allo shiatsu e allo yoga. Tra gli appuntamenti, oggi alle 11.30 YogaLibro, un’esperienza rivolta ai bambini che fonderà narrazione animata, musica dal vivo e yoga: voci narranti e una chitarra trasporteranno in una fiaba affascinante. Sempre oggi, alle 17, una meditazione accompagnata dai suoni armonici di campane tibetane, handpan e gong, mentre domani alla stessa ora si giocherà con voce, suono e corpo durante un laboratorio musicale sensoriale.

Sul palco principale in entrambe le giornate ci saranno danze indiane e orientali, musiche tradizionali, un live japanese painting, danze del ventre. Stasera un fluo party richiamerà i celebri Full Moon Party della Thailandia, feste nate sull’isola di Kon Phangan in cui le persone ballavano al ritmo della musica trance dipingendosi il corpo con colori fluorescenti. Ingresso a offerta libera. Oggi dalle 18.30 a mezzanotte sarà festa anche a Tregasio di Triuggio con la Notte Bianca: ci saranno babydance, truccabimbi, giochi gonfiabili, musica con la Fool Party Band, karaoke, dj-set, street food e specialità enogastronomiche da gustare.