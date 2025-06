Voci di donna che spaccano. Da Lilian More a Glicine

Le canzoni grintose e intense di una cantautrice dall’animo ribelle e dall’indubbio talento, capace di fondere assieme rock, alternative-country, folk e influenze pop. E poi una nuova voce emergente tutta da scoprire, quella di una giovane cantautrice che propone performance che toccano il cuore. Un doppio concerto in cui avvicinare nuove proposte artistiche, di musica originale e al femminile.

Oggi alle 21 al The Bank di Monza appuntamento con la rassegna “Ladies Vibes“, curata dal produttore monzese Pietro Foresti, già premiato al Mei, il Meeting delle etichette indipendenti e con una carriera costellata di dischi d’oro e di platino e conosciuto anche per aver lanciato artiste come Sarah Toscano, già vincitrice di “Amici“ e in gara al Festival di Sanremo. Ad alternarsi stasera sul palco brianzolo di viale Lombardia saranno Lilian More (foto) e Glicine. La prima, seppur giovane, ha già una solidissima esperienza live: pop-punker dal cuore rock, che si è fatta a lungo ispirare dal punk californiano degli anni ‘90, Lilian More oggi lavora su sonorità alt-country, rock, folk e pop. Cantante, chitarrista e compositrice, apprezzata per le esibizioni dal vivo trascinanti, scrive brani energici e pieni di autenticità. Lilian More vanta un bagaglio ricco di esperienze internazionali e collaborazioni importanti come quella con Omar Pedrini, come seconda voce e chitarra per lo Zio Rock, ma pure i tour accanto ai britannici Primal Scream e Kasabian. Glicine è invece una giovane cantautrice originaria della provincia di Lecco: scrive canzoni da quando ha 14 anni e ha già fatto parlare di sé per le toccanti performace solo voce e chitarra in contesti prestigiosi come il Premio Faber, il Premio Lunezia e il Busking Contest in Liguria. Con una scrittura personale e delicata sa raccontare paesaggi interiori in modo intenso. Subito prima del concerto, alle 20, Atelier ProArt Ladies, una performance collettiva dedicata all’arte e alla creatività femminile. Info e prenotazioni al 339.14.37.880.

La scoperta della nuova musica italiana al The Bank proseguirà poi giovedì 19 con la rassegna “Monzatyka - Music for the masses“ curata da Luca Urbani e da Andy dei Bluvertigo, un viaggio nelle sonorità alternative: saranno di scena un set elettronico di Ottodix, progetto synth-wave di Alessandro Zannier; le sperimentazioni ambient-punk di Mys e l’alternative-rock a tinte psichedeliche degli Atta Bengala, band di 3 elementi la cui musica si muove tra atmosfere vibranti e distorte.