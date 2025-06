Serate a Villa Camperio. Venti film sotto le stelle

Si accendono questa sera le luci del cinema all’aperto nel cortile di Villa Camperio (via Confalonieri 55), gestito fino al 5 settembre dalla cooperativa Controluce. Si comincia con una serata speciale, a ingresso libero, alle 21.30: concerto e letture contro la violenza sulle donne, dal titolo “Questo non è amore“.

"Un’iniziativa – sottolinea Valeria Bassani, assessora alla Cultura – che unisce cultura e socialità, attraverso una proposta di qualità". La programmazione prevede una rosa di titoli nazionali e internazionali (20 proiezioni), spaziando dal docufilm alla commedia, fino al drammatico, con inizio dalle 21.30 fino all’1 agosto e dalle 21 per la seconda parte del programma. La maggior parte degli appuntamenti è in promozione, per il ciclo Cinema Revolution con biglietto a 3.50 euro, grazie alla campagna promozionale del ministero della Cultura. Alcuni appuntamenti sono realizzati in collaborazione l’associazione B-612. In calendario ci sono anche due proiezioni gratuite offerte dall’amministrazione comunale, una delle quali il 15 agosto con il film “Settembre“ di Giulia Steigerwalt, per offrire un’occasione di svago e incontro a chi resta in città a ferragosto e l’altra giovedì 5 settembre con “Ferrari“ di Michael Mann.

Mercoledì 2 luglio si entra nel vivo del cartellone con “Il nibbio“ di Alessandro Tonda, per proseguire venerdì 4, con “Ritrovarsi a Tokio“ di Guillaume Senez. Mercoledì 9 luglio seguirà “Una figlia“ di Ivano De Matteo; venerdì 11 “The art of disobedience“ di Geco, in collaborazione con B-612; mercoledì 16 “Noi e loro“ di Delphine e Muriel Coulin; venerdì 18 “30 notti con il mio ex“ di Guido Chiesa; mercoledì 23 “We live in time – Tutto il tempo che abbiamo“ di John Crowley; venerdì 25 “La vita da grandi“ di Greta Scarano; mercoledì 30 con “Fuori“ di Mario Martone; per chiudere la prima parte venerdì 1 agosto con “La trama fenicia“ di Wes Anderson. In caso di maltempo la proiezione sarà annullata. Gli aggiornamenti meteo verranno comunicati in tempo reale sulla pagina Facebook: @astrolabiovillasanta.

Cristina Bertolini