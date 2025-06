Dalla fusione del blues al folk. Omaggio a Pino Daniele e tanto rock

Dalla fusione di blues e canzone d’autore di Pino Daniele al grande jazz, dalle musiche della tradizione popolare e folk all’energia del rock, passando per favole teatrali e suggestioni sonore dall’India. Un intero mese fatto di esplorazioni musicali con qualche puntata nella recitazione per il centro culturale teatro OppArt di Sovico. Il sipario sul palco di via Giovanni da Sovico si alzerà oggi alle 21 con l’evento “Giada Singer Event - Dreams come true“, un concerto della cantante Giada De Filippo che sarà un viaggio a cuore aperto tra le ombre e le luci della vita, uno show intimo fatto di canzoni ed emozioni.

Domani alla stessa ora saranno di scena i Son@mò, tribute band di Pino Daniele: il sestetto milanese formato da Ferdinando Di Martino alla voce e Roberto Minoli alle chitarre, Giuseppe Rizzo al basso, Marco Sciammarella alle tastiere, Luis Lafo alla batteria e Michele Bertolotti al sax ripercorrerà i brani più significativi del cantautore napoletano, mescolando sonorità partenopee, blues, jazz e funk. I Son@mò daranno vita a un omaggio sentito, curato in ogni dettaglio, che restituirà al pubblico l’energia, l’anima e la poesia del repertorio di Pino Daniele. Info 039.900.84.48, prenotazioni a biglietteria@oppart.it. Gli appuntamenti del teatro OppArt proseguiranno venerdì 13 con lo spettacolo teatrale “Il villaggio dei boh“, scritto e diretto da Elisa Cavalli, mentre sabato 14 tornerà la musica con il concerto del Suspended Jazz Trio una formazione dinamica composta da Osvaldo Tapparo al contrabbasso, Andrea Valcarenghi alla batteria e Marco Carsaniga alla chitarra con un repertorio raffinato e intenso, che va dai grandi standard jazz e pezzi originali a brani di Miles Davis, Charles Mingus, Wayne Shorter e George Gershwin.

Venerdì 20 il suggestivo “Indian jazz concert“ dell’Ashrah Jazz Th3, con le melodie del jazz che incontreranno le sonorità indiane, mentre sabato 21 l’Ensemble Music Art Folk proporrà ballate e musiche tradizionali come pizziche, tarantelle e quadriglie. Il 26 teatro con lo spettacolo “Otto donne e un mistero“, il 28 il rock dei Bad Gurus.

Fabio Luongo