Il sound del Suspended Jazz Trio protagonista sul palco dell’OppArt

Uno stile personale in bilico tra le atmosfere del jazz classico e le influenze del jazz moderno. Un sound sospeso, in cui si resta a cavallo tra passato e presente, ascolto intimo ed energia. È la formula musicale a cui ha dato vita il Suspended Jazz Trio, formazione composta da Marco Carsaniga alla chitarra, Osvaldo Tapparo al contrabbasso e Andrea Valcarenghi alla batteria, che si esibirà sabato alle 21 al centro culturale teatro OppArt di Sovico. La band porterà sul palco di via Giovanni da Sovico sonorità raffinate e dinamiche, con un repertorio che attraversa i grandi standard del jazz, reinterpretati in modo originale. Sarà un concerto coinvolgente tra brani di Miles Davis, Charles Mingus, Enrico Rava, Wayne Shorter, George Gershwin e altri autori. Info 039-9008448, prenotazioni a biglietteria@oppart.it. Gli appuntamenti col jazz al teatro OppArt proseguiranno poi venerdì 20 con l’Ashrah Jazz Th3.

