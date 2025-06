Lo Storico Ribelle. Nelle ballate folk-rock si canta il Bitto

MORBEGNO (Sondrio)

Si preannuncia divertente e ruspante la serata in arrivo al Bar Calypso di via Rivolta grazie agli Orobics FnR, ovvero Folk’n’Rock in allegria. La band, composta da sei elementi che propongono “cover alla nostra maniera e inediti“ nel segno del folk-rock e dell’irish punk, questa sera presenta in anteprima dal vivo anche l’ultimo brano, un inno dedicato agli alpeggi storici della Valle del Bitto, che sinora si poteva ascoltare solo su YouTube. Falcon MacFolk firma una ballata trascinante all’insegna della ribellione… casearia. "Latte di capra quanto basta, lavorazione a caldo nel calecc, questa la nostra tradizione, per questo la nostra ribellione – recita il testo – Storico Ribelle, tenetelo a mente, non posso più chiamarlo formaggio con il nome del mio torrente (il Bitto, nda)". Un intermezzo parlato elenca alpeggi e casari ribelli, nome per nome – tra questi il leggendario Mosè Manni, Carlinon ul Talamon, Claudio Speziale da Selvetta, suo l’unico alpeggio retico, Pedena con Oreste Petrelli da Albaredo e la sua malga di capre orobiche sino "all’indistrutttibile Paolo Ciapparelli, condottiero dei ribelli".

Sara Baldini