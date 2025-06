L’orchestra barocca suona all’abbazia di San Benedetto

Da Handel a Scarlatti, da Torelli a Bach, un viaggio nella musica sacra barocca interpretata da una piccola orchestra d’archi e clavicembalo arricchita da una tromba e dalla voce di un soprano.

È il concerto che si terrà oggi alle 20.30 nell’Abbazia di San Benedetto a Seregno sotto il titolo “Lodate il Signore in ogni luogo“, per il festival itinerante Brianza Classica: si esibirà l’Orchestra Barocca Siciliana. In programma brani dal Messiah di Handel, sinfonie di Torelli, cantate di Scarlatti e di Bach.