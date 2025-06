Riecco Zelbio cult. Incontri d’autore tra musica e teatro

ZELBIO (Como)Teatro, musica, nuovi media, geopolitica, narrativa alternati ai protagonisti dello scenario culturale italiano: tutto concentrato nella XIX edizione di Zelbio cult, curato da Armando Besio, con otto appuntamenti tra il 12 luglio e il 23 agosto. L’apertura è con lo spettacolo teatrale “La scomparsa di Elettra. Orazione per una soubrette“, scritto e interpretato da Nicola Russo, racconto della vita di Elettra Romani, ballerina e attrice di avanspettacolo. Venerdì 18 luglio un gradito ritorno con Lamberto Curtoni, violoncellista che, con Vox Celli, crea una conversazione in musica, in un viaggio attraverso secoli e generi musicali diversi, da Bach ai Beatles. Sabato 26 luglio la giornalista e autrice Marta Perego presenta “Colazione al parco con Virginia Woolf. Venti grandi romanzi che ci fanno stare bene“: un invito a riscoprire la bellezza della lettura e il potere terapeutico dei libri. Venerdì 1 agosto, geopolitica, con il fotografo e regista Piergiorgio Casotti, che presenta “Uppa. Cronache groenlandesi“, un racconto per immagini e parole. Domenica 3 agosto alle 17, in collaborazione con il Festival di Bellagio e del Lago di Como, concerto del Maestro Marco Zoni, primo flauto del Teatro alla Scala di Milano, accompagnato dall’orchestra di flauti Zephyrus. Sabato 9 agosto la scrittrice italoamericana Ben Pastor presenta “La fossa dei lupi o come proseguono i Promessi Sposi“, romanzo che immagina un seguito al capolavoro di Manzoni. Sabato 16 agosto Rosa Matteucci, una delle voci più originali della narrativa italiana, conduce in un viaggio spirituale con il memoir “Cartagloria“. Sabato 23 agosto gran finale con il giornalista e fisico Enrico Pedemonte e il saggio “La fattoria degli umani“ in cui analizza come le piattaforme digitali stiano trasformando le nostre vite e influenzando la democrazia. Incontri a ingresso libero (ore 21), al Teatro di Zelbio. Info: www.zelbiocult.it.

Paola Pioppi