Le sonorità dark della new wave. Tutta la malinconia dei Grace Cale

Le sonorità dark ed elettroniche della new wave contemporanea, in un doppio concerto che farà viaggiare tra post punk e richiami agli anni ‘80.

È l’evento che si terrà domani alle 21 al The Bank di Monza: sul palco di viale Lombardia andrà in scena un nuovo appuntamento della rassegna “The Wave Night“, espressamente dedicata alla musica new wave, che propone di volta in volta ospiti italiani, europei e internazionali che portano in Brianza una ventata di sonorità dark.

Ad aprire domani sera lo show saranno i Grace Cale, con il loro post punk malinconico, scuro e inquieto, nutrito di suggestioni dream-pop e di sfumature shoegaze: le canzoni della band raccontano tristezze e irrequietezze emotive, ma anche la voglia di resistere e vivere pure quando la luce sembra svanire, su un tessuto musicale fatto di chitarre riverberate, bassi pulsanti e ritmi serrati.

Artista di punta della serata sarà invece Kupo, alias il chitarrista, compositore e produttore milanese Claudio Cupelli: nei suoi pezzi le chitarre acustiche ed elettriche si uniscono all’elettronica, in uno stile personale e affascinante, nel quale il rock si intreccia con un’attitudine sognante.

Il risultato è un sound potente e di grande carica emotiva. In passato, in occasione degli I-Days al Parco di Monza, con il progetto Knk ha aperto il concerto dei Radiohead.

Fabio Luongo