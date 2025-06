L’Accademia della Scala in concerto nelle piazze e sul sentiero dei Castelli

LOVERO (Sondrio)Sbarca in Valtellina “Musica nell’aria“, il progetto di Accademia Teatro alla Scala realizzato con il sostegno di Regione Lombardia e in collaborazione con Aler Varese, Como, Monza Brianza, Busto Arsizio, Consorzio Turistico Media Valtellina e Italia Nostra sezione di Sondrio. L’iniziativa si prefigge di portare la musica al di fuori dei tradizionali contesti teatrali, per incontrare il pubblico in spazi urbani o paesaggistici. Venerdì 4 e sabato 5 luglio saranno Sernio, Lovero e Tovo di Sant’Agata, località della Media Valtellina, ad accogliere i musicisti della scuola scaligera. Venerdì 4 luglio alle 18.30 l’Orchestra dell’Accademia, diretta da Pietro Mianiti, composta da 60 elementi, terrà un concerto nella piazza del centro storico di Sernio, con un programma dedicato al tema della natura e del paesaggio, mentre sabato 5, dalle 9, sarà offerta l’opportunità di partecipare a un’escursione lungo il sentiero dei Castelli, in cui il percorso sarà arricchito da “stazioni musicali“, con i giovani dell’Orchestra dell’Accademia che trasformeranno la passeggiata in un’esperienza d’ascolto. I concerti e le attività sono a ingresso libero e gratuito. F.D’E.