Al Museo del ’900 il catalogo ragionato su Mario Schifano

Domani alle 18.30, nella Sala Fontana del Museo del Novecento, si terrà la presentazione del volume “Mario Schifano. Catalogo ragionato dell’opera pittorica 1960-1969”, edito da Skira, primo e unico catalogo generale dedicato alle opere del Maestro riconosciuto dagli Eredi e dall’Archivio Mario Schifano. Alla presentazione interverranno Monica De Bei Schifano, presidente Archivio Mario Schifano, Marco Meneguzzo, storico e critico d’arte, curatore del volume, e Antonella Amadei, progetto grafico e coordinamento Archivio Schifano. Modererà Gianfranco Maraniello, direttore del Museo del Novecento.

Frutto di oltre quattordici anni di lavoro dell’Archivio Schifano, questa pubblicazione scientifica suddivisa in due tomi, a cura di Monica De Bei Schifano e Marco Meneguzzo, presenta una selezione di oltre 1.600 fotografie in gran parte inedite provenienti da tutti i più accreditati archivi specializzati nel periodo tra il 1960 e il 1969, restituendo una panoramica completa sulla produzione artistica di Mario Schifano (1934-1998) in quegli anni.