Ale & Franz per la ricerca. Si ride contro i tumori

Una serata all’insegna del divertimento per sostenere la task force della ricerca contro i tumori cerebrali. I comici Ale e Franz saranno ospiti il 28, insieme al comico Max Samaritani, dell’Opiquad Arena di Monza, alle 20.45, con una serata di sorrisi e comicità per donare speranza. Il ricavato andrà a favore dell’Associazione Italiana Tumori Cerebrali, che ha ideato l’evento a sostegno della ricerca e per l’acquisto di una Tac intraoperatoria mobile all’avanguardia per la Neurochirurgia del San Gerardo; servirà per la chirurgia dei tumori cerebrali in età pediatrica, i secondi tumori più frequenti nei bambini dopo le leucemie. La serata è resa possibile anche grazie al sostegno di Comune di Monza, Fondazione della Comunità di Monza e Brianza e CSI, Centro Sportivo Italiano, impegnato nella prevenzione e promozione della salute attraverso lo sport come voluto dal presidente Massimo Achini che interverrà alla serata. L’intento è molteplice: far divertire, sensibilizzare e porre l’attenzione sugli effetti benefici dello sport, soprattutto tra i più giovani; ma anche celebrare la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori a circa due anni e mezzo dalla nascita e la crescita dell’ospedale San Gerardo, forte di una storia di 850 anni. E raccogliere fondi per sostenere gli ambiziosi progetti di ricerca delle neuroscienze. "L’Associazione Italiana Tumori Cerebrali (AITC OdV) nata l’11 settembre del 1998 a Milano - spiega il presidente Guido Minghetti - è da sempre vocata a sostenere progetti di ricerca condotti dai maggiori centri neuroscientifici prevalentemente concentrati in Lombardia e a supportare le esigenze dei pazienti anche con un qualificato servizio psicologico gratuito messo a disposizione anche dei familiari e del personale sanitario curante. L’intento è di estendere l’attività all’IRCCS San Gerardo per una collaborazione capace di tutelare il paziente a 360 gradi". Ingresso con donazione minima di 20 euro, deducibile fiscalmente, da effettuare su www.aitc.it/shop oppure direttamente al botteghino la sera stessa dell’evento, aperto a partire dalle 18.