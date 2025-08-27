Canottieri Lecco compie 130 anni: documenti, bandiere e trofei in mostra

La Canottieri Lecco in mostra. Sabato 6 settembre alle 18 verrà inaugurata al Palazzo delle Paure la mostra "Canottieri Lecco. 130 anni di storia e cultura dello sport sul nostro lago", promossa dalla società Canottieri Lecco, in collaborazione con il Comune di Lecco e la delegazione di Lecco del Fai. La mostra, visitabile dal 7 al 21 settembre, celebra i 130 anni della fondazione della società e i cinquant’anni della nascita del Fai. Attraverso documenti, manoscritti, trofei, bandiere, attrezzature, fotografie e disegni, verranno ripercorse le tappe della storia della Canottieri di Lecco. Una storia che si è intrecciata con la vita della città e dei suoi cittadini e un’attività meritoria, sia nel campo della promozione, sia dell’agonismo, valsa alla società il conferimento della Stella d’oro al Merito Sportivo del Coni. "Una realtà di grande rilievo, nata con la volontà di aggregare la comunità attorno allo sport", sottolinea Simona Piazza, assessora alla Cultura. La mostra, a ingresso libero, sarà visitabile martedì dalle 10 alle 14, da mercoledì a domenica dalle 10 alle 18. D.D.S.