Da Olly a De Vrij: parata di stelle per vedere Post Malone

Milano, 28 agosto 2025 – Parata di stelle per l’unica data italiana del Big Ass World Tour di Post Malone. Al concerto di chiusura degli I-Days 2025 all’ippodromo Snai di Milano la star americana, la sua strepitosa band e l’esplosivo Jelly Roll hanno stregato 25mila spettatori. Fra cui anche alcuni volti noti del mondo della musica e dello sport italiano: i più acclamati dal pubblico che li ha incontrati, e non ha lesinato richieste di selfie, senza dubbio il cantautore Olly e il difensore olandese dell’Inter Stefan De Vrij.

Parata di stelle all'ippodromo Snai di Milano per il concerto di Post Malone

Il cantautore ha seguito il concerto da poco sotto il palco, insieme ad alcuni amici e all’inseparabile producer Jvli, pubblicando anche una story esemplificativa della stima che prova per Post Malone: ‘Ciao papà’ a corredo di una foto della star americana sul palco dell’ippodromo. Palco che lo stesso Olly calcherà a brevissimo: il 2 e il 4 settembre all’ippodromo Snai di Milano si terranno i due concerti della sua ‘Grande festa’. Una sorta di sopralluogo in grande stile per il vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

"Stasera ho visto l’ippodromo per la prima volta nella mia vita. Non aggiungo altro. Vi voglio scatenati” ha scritto poco dopo lo stesso Olly in una nuova story su Instagram.

Olly e De Vrij, ma non solo. Anche la vincitrice della penultima edizione di Amici e rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo, Sarah Toscano, era fra i 25mila del concerto.