Musica, arte visiva e performance. Torna il festival BiuUp

BiuUp, il festival che racconta, trasforma e celebra la provincia. Dal 27 al 29 giugno, nella suggestiva cornice del Monastero della Misericordia di Missaglia, torna BriUp, alla sua quarta edizione: musica, arte visiva, performance e talk si incontrano. Il filo conduttore di quest’anno è la mediocrità come condizione creativa, in opposizione alla retorica dell’eccellenza e del successo a tutti i costi. A organizzare BriUp sono i giovani volontari di un collettivo con un obiettivo preciso: la cura e la rigenerazione culturale, in provincia. Tanti inoltre i Comuni e gli enti che patrocinano, sponsorizzano e sostengono BriUp. Oltre alla proposta culturale, restano in primo piano la cura per l’allestimento della location e per l’offerta enogastronomica, con un menù a chilometro zero. Ogni giornata del festival è costruita attorno a un elemento simbolico: terra, sole, aria e luna. Oltre ad una lineup musicale, talk e performance artistiche in programma ci sono due mostre. Per tutte le info si può consultare la pagine Instagram @briup_fest.