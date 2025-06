Il grande jazz in piazza. Sei super serate a Seregno

Una rilettura dei più famosi standard del jazz, guidata dal più carismatico jazzista seregnese. Un’orchestra composta da giovani talenti diretta da una pianista e compositrice di origini taiwanesi, un viaggio nei capolavori del be-bop e un’originale reinterpretazione di pezzi firmati Pat Metheny e Chick Corea. E ancora, le canzoni di Enzo Jannacci riarrangiate in salsa swing e un tuffo all’indietro nelle sonorità della casa discografica Blue Note. Sei appuntamenti, da qui a inizio luglio, con le tante sfaccettature del jazz. Prenderà il via domani a Seregno la nuova edizione del Jazzin Seregno Festival, curato dal Paper Moon Jazz Club e organizzato insieme al Comune. Ad aprire le danze, alle 21 in piazza Risorgimento, sarà un concerto del Jazz Lab Combo, con il sassofonista Antonio Masciadri, che si circonderà di altri appassionati musicisti dell’hinterland brianzolo, ossia il bassista Giancarlo Febo, il chitarrista Bruno Costanzi, il batterista Marco Zacco, il trombettista Roberto Volontè. L’ingresso è libero, in caso di maltempo lo spettacolo si trasferirà nell’Auditorium.

Domenica, stesso luogo e stessa ora, toccherà alla Monique Chao Jazz Orchestra, con la pianista, compositrice e arrangiatrice originaria di Taiwan che dirigerà un’orchestra composta da venti giovani musicisti, presentando un repertorio di brani scritti dalla stessa Monique Chao. Mercoledì 25 le note dell’Essential Time Quartet, formato da Emanuele Puppi alla chitarra, Mauro Sada al pianoforte, Roberto Novati al basso ed Elia Rocca alla batteria: si esibiranno in riletture di pezzi di Pat Metheny e Chick Corea. Domenica 29 concerto della Paper Moon Orchestra, realtà seregnese attiva da 15 anni.

Diretta da Antonello Monni, sfodererà arrangiamenti improntati soprattutto a un jazz moderno di stampo boppistico. Il 2 luglio suonerà il Quintet Blue Note Tribute, per rivivere il sound degli anni ‘50 e ‘60 della mitica Blue Note, e il 6 la JW Orchestra con Boris Savoldelli e con le canzoni di Jannacci arrangiate in chiave swing.