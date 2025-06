Un reportage del viaggio negli Usa

Parole e immagini per raccontare alcuni luoghi leggendari dell’ovest degli Stati Uniti, tra collezioni private di macchine musicali, città e parchi naturali. È il viaggio che si potrà fare venerdì a Biassono nella Sala civica Carlo Cattaneo di via Verri: alle 21 Flavio Pedrazzini e Manuela Cesana trasporteranno il pubblico negli Usa con la serata di reportage dal titolo “Luoghi noti e meno noti tra California e Arizona“. L’incontro concluderà la rassegna “Biassonesi in giro per il mondo“, organizzata dal Comune.