La dominazione spagnola, Manzoni e il reliquiario bizantino di Agliate

Come la dominazione spagnola ha influenzato la vita sociale, l’economia e la cultura lombarde e quali differenze ci sono tra la realtà e il racconto che ne fece Manzoni. E poi le connessioni tra Oriente e Occidente rappresentate da un prezioso reliquiario d’epoca bizantina custodito nella Basilica di Agliate. Due appuntamenti per immergersi nel passato.

A Biassono, organizzato dal Museo civico Carlo Verri, dopodomani alle 21 nella sede distaccata del museo in Ca’ de Bossi, in via Umberto I, Maurizio Boerci parlerà di “Società ed economia nella Lombardia degli Spagnoli: città e contado tra narrazione manzoniana e realtà storica“. Sarà l’occasione per capire "come le vicende sociali ed economiche del lungo periodo della dominazione spagnola in Italia, e in particolare in Lombardia, hanno avuto un peso importante nella costruzione della società attuale", spiegano dal museo, chiarendo come la nostra visione di quel periodo è stata influenzata dal ritratto che ne ha fatto Manzoni nei Promessi Sposi, come un’epoca di decadenza, ma che oggi, alla luce dei dati, andrebbe rivalutata senza condizionamenti. Ingresso libero. La conferenza sarà anche trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del museo.

Sabato alle 21 a Carate, invece, nella Basilica di Agliate sarà Ermanno Arslan, tra i massimi esperti di archeologia altomedievale, ad approfondire il tema “Dal Giordano al Lambro - Il reliquiario bizantino di Agliate“. Al termine visita guidata alla basilica con esperti di storia dell’arte. F.L.