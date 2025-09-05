Marco Fusaro da Cogliate: chi è il concorrente brianzolo di Bake Off Italia 2025

Cogliate (Monza e Brianza) – Tra i 16 concorrenti che si sfideranno a fare dolci nella nuova stagione del talent show televisivo Bake Off Italia al via oggi ci sarà anche Marco Fusaro di Cogliate. Marco (nella foto) ha 47 anni, già direttore commerciale nel settore risorse umane, ed è molto conosciuto in paese, dove è stato anche consigliere comunale. Sarà uno dei concorrenti della 13esima stagione della sfida tra pasticceri per passione in onda su Real Time, canale 31 del digitale terrestre, la prima che non sarà condotta da Benedetta Parodi, che ha passato il testimone a Brenda Lodigiani. Marco chiama ironicamente la sua famiglia “la famiglia M“, perché M è la lettera che accomuna tutti i nomi dei suoi componenti, cani e gatti compresi. Appassionato di sport e di montagna, si definisce un grande competitivo. Alla soglia dei 50 anni, è in cerca di emozioni, che sembra aver trovato nella pasticceria.

Per Marco Bake Off Italia sarebbe un modo di crescere e uscire dalla sua “comfort zone“: il suo sogno sarebbe quello di poter mettere a disposizione degli altri le proprie conoscenze, magari con un blog o sul suo canale social. Da buon ex sportivo, dice "non partecipo per perdere, ma per vincere". Curiosamente, Marco Fusaro non è il primo cogliatese a prendere parte a Bake Off Italia: prima di lui aveva partecipato anche Paolo Patrizi, nel 2017, alla quinta edizione e poi Samuele per Bake off Junior nel 2020. Cogliate, insomma, nel piccolo dei suoi 9mila abitanti scarsi, ai margini della Brianza, pare essere un paese in cui la passione per l’arte pasticcera è particolarmente diffusa.